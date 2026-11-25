Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2026)
Финансы
- 25 ноября, 2026
- 09:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
90,09
|
- 1,31
|
29,24
|
WTI (долл/барр)
|
80,73
|
- 1,32
|
23,31
|
Золото (долл/унция)
|
3 575,40
|
- 15,70
|
- 765,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
50 018,70
|
423,39
|
1 955,41
|
S&P 500
|
7 201,09
|
- 36,08
|
355,59
|
Nasdaq
|
23 733,54
|
- 356,02
|
491,55
|
Nikkei
|
58 644,63
|
2 207,98
|
8 305,15
|
Dax
|
25 017,81
|
- 319,46
|
527,40
|
FTSE 100
|
10 467,07
|
- 13,75
|
535,69
|
CAC 40 INDEX
|
8 040,49
|
- 4,35
|
- 109,01
|
Shanghai Composite
|
3 548,37
|
9,42
|
- 420,47
|
Bist 100
|
10 965,93
|
- 138,45
|
- 295,59
|
RTS
|
894,74
|
- 18,70
|
- 219,39
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,0946
|
0,0000
|
- 0,0799
|
USD/GBP
|
1,3089
|
0,0000
|
- 0,0384
|
JPY/USD
|
159,3600
|
0,1000
|
2,9100
|
RUB/USD
|
82,0513
|
0,0000
|
3,3013
|
TRY/USD
|
50,6750
|
0,0300
|
7,7188
|
CNY/USD
|
6,6721
|
0,0100
|
- 0,3169
Последние новости
09:22
Фиксированный интернет в Азербайджане ускорился на 10,3% за годИКТ
09:21
"Сабах" встретится с "Барселоной" в матче V тура Лиги чемпионов УЕФАФутбол
09:16
КСИР: Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливеДругие страны
09:15
Фото
Azerbaijan Airlines объявляет акцию "Черная пятница"Инфраструктура
09:00
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2026)Финансы
08:57
Asahi: Япония может опуститься на шестое место в мире по объему ВВПДругие страны
08:44
КНДР закрывает дипломатическое представительство ШвейцарииДругие страны
08:38
США требуют от Японии утроить расходы на содержание американских военных базДругие страны
08:22
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура