Президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит назначать нового пресс-секретаря Белого дома, поскольку успешно справляется с его обязанностями самостоятельно.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, он регулярно общается с журналистами, а отсутствие пресс-секретаря позволяет ему нести личную ответственность за допущенные ошибки.

"Я много общаюсь с прессой, больше, чем любой другой президент когда-либо", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также сообщил, что рассматривает несколько кандидатур на вакантную должность, однако не стал раскрывать их имена. По его словам, многие хотели бы занять этот пост, но им будет сложно превзойти Кэролайн Ливитт, занимавшую должность пресс-секретаря до конца августа.

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с 16 октября, когда Кейти Зэкэрайа покинула пост спустя всего пять дней после назначения.