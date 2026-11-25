Администрация президента США Дональда Трампа требует от Японии примерно втрое увеличить расходы на содержание американских военных баз на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщает газета Nikkei.

По данным издания, Вашингтон рассчитывает, что объем японского финансирования на предстоящие пять лет превысит 4 трлн иен.

В свою очередь, Токио пока готов увеличить ежегодные ассигнования примерно в 1,4 раза - до 300 млрд иен (около $1,9 млрд). Переговоры между сторонами ведутся с лета, достичь договоренности планируется до конца текущего года.

Япония с 1978 года покрывает значительную часть расходов на содержание американских военных баз, включая оплату коммунальных услуг, обслуживание объектов и выплату заработной платы японскому персоналу. Соответствующее соглашение пересматривается каждые пять лет.

В рамках действующего соглашения, срок которого истекает в марте 2027 года, ежегодные расходы Токио составляют 211 млрд иен (более $1,3 млрд).

Японские власти также готовы выделить дополнительные средства на укрепление американских военных объектов и частичное размещение их инфраструктуры под землей для защиты от возможных обстрелов.

Как отмечает издание, в правительстве Японии рассматривают увеличение таких расходов как один из способов стимулирования внутренней экономической активности, поскольку средства поступают японским гражданам и компаниям.

Однако на данном этапе Токио готов выделить не более половины суммы, запрашиваемой Вашингтоном.