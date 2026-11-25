Япония в 2027 году может опуститься на шестое место в мире по объему номинального валового внутреннего продукта (ВВП) на фоне ослабления национальной валюты.

Как передает Report, с таким прогнозом выступила японская газета Asahi.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее заявила, что объем экономики страны в ближайшее время может превысить 700 трлн иен (около $4,4 трлн).

По итогам третьего квартала 2026 года номинальный ВВП Японии в годовом выражении составил около 693 трлн иен, увеличившись на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом рост экономики в реальном выражении за указанный период составил лишь 4,6%. Как отмечает издание, такая разница обусловлена повышением цен.

Несмотря на увеличение номинального ВВП в национальной валюте, ослабление иены сдерживает рост показателя в долларовом выражении. Если в 2022 году курс составлял 131,5 иены за доллар, то в 2026 году он достиг 158,8 иены за доллар.

Япония, ранее занимавшая третье место в мире по объему экономики после США и Китая, в 2023 году уступила эту позицию Германии.

Согласно прогнозу издания, в 2027 году Японию по объему номинального ВВП могут обойти Индия и Великобритания.