Власти КНДР приняли решение закрыть дипломатическое представительство Швейцарии в Пхеньяне и выслать из страны его руководителя в ответ на введение Берном санкций против северокорейского детского лагеря.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление МИД КНДР.

Таким образом, Пхеньян принял ответные дипломатические меры в связи с санкционным решением швейцарских властей.