В октябре этого года Азербайджан со средней скоростью фиксированного широкополосного интернета 93,51 Мбит/с занял 83-е место среди 150 государств в рейтинге Speedtest Global Index, опустившись на две позиции по сравнению с сентябрем.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, за год скорость выросла на 10,3% - с 84,82 Мбит/с.

По скорости мобильного интернета (96,17 Мбит/с) Азербайджан занял 49-е место среди 100 стран, опустившись на две позиции.

Баку по скорости фиксированного интернета поднялся на две позиции и занял 112-е место среди 192 городов со скоростью 92,78 Мбит/с. По мобильному интернету столица опустилась на три позиции, заняв 88-е место среди 149 городов со скоростью 125,12 Мбит/с.

В рейтинге стран по скорости фиксированного интернета лидировал Сингапур (489,51 Мбит/с), а мобильного - ОАЭ (689,9 Мбит/с). Среди городов первые места по обоим показателям занял Абу-Даби: 414,86 Мбит/с для фиксированного и 674,11 Мбит/с для мобильного интернета.