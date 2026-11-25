КСИР: Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 09:16
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На южном и восточном побережьях Ормузского пролива два танкера подорвались на мине.
Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Эти танкеры тайно следовали по маршруту через Ормузский пролив, но наткнулись на морские мины. Произошел взрыв и сильный пожар в машинном отделении судов", - сказано в сообщении.
КСИР отметил необходимость обращать внимание на предупреждения и использовать разрешенные маршруты движения в Ормузском проливе.
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