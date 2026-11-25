На южном и восточном побережьях Ормузского пролива два танкера подорвались на мине.

Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Эти танкеры тайно следовали по маршруту через Ормузский пролив, но наткнулись на морские мины. Произошел взрыв и сильный пожар в машинном отделении судов", - сказано в сообщении.

КСИР отметил необходимость обращать внимание на предупреждения и использовать разрешенные маршруты движения в Ормузском проливе.