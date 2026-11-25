SEPAH: Hörmüz boğazında 2 tanker minaya düşüb
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2026
- 09:19
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Hörmüz boğazının cənub və şərq sahillərində 2 tanker minaya düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin mətbuat xidmətinin məlumatına istinadən bildirib.
"Bu tankerlər gizli şəkildə Hörmüz boğazından keçən marşrut üzrə hərəkət edirdilər, lakin dəniz minalarına tuş gəliblər. Gəmilərin maşın bölməsində partlayış və güclü yanğın baş verib", - məlumatda qeyd olunub.
КСИР: Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе
Two oil tankers ablaze off Strait of Hormuz after hitting naval mines, IRGC says
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