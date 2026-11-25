UEFA Çempionlar Liqası: "Fənərbağça" "Şaxtyor"la qarşılaşacaq
- 25 noyabr, 2026
- 09:09
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UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində V tura yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha doqquz qarşılaşma baş tutacaq.
Türkiyə təmsilçisi "Fənərbağça" İngiltərənin paytaxtı Londonda Ukraynanın "Şaxtyor" komandası ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
21:45. "Sabah" (Azərbaycan) - "Barselona" (İspaniya)
21:45. "Slaviya" (Çexiya) - "Vilyarreal" (İspaniya)
00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Vikinq" (Norveç)
00:00. "Brügge" (Belçika) - "Liverpul" (İngiltərə)
00:00. "İnter" (İtaliya) - "Ştutqart" (Almaniya)
00:00. "Lill" (Fransa) - "Bavariya" (Almaniya)
00:00. PSJ (Fransa) - "Roma" (İtaliya)
00:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Fənərbağça" (Türkiyə)
00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Mançester Yunayted"