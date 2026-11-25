В Гяндже сильный ветер вызвал ряд проблем.

Как сообщает западное бюро Report, в результате падения дерева были повреждены дом, магазин и два автомобиля.

Большая ветка платана упала на дом, крышу магазина и два автомобиля, повредив их. В результате инцидента пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих служб, которые проводят работы по расчистке территории от упавшего дерева.