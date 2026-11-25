В Гяндже сильный ветер повалил дерево, повреждены дом, магазин и автомобили
Происшествия
- 25 ноября, 2026
- 09:41
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В Гяндже сильный ветер вызвал ряд проблем.
Как сообщает западное бюро Report, в результате падения дерева были повреждены дом, магазин и два автомобиля.
Большая ветка платана упала на дом, крышу магазина и два автомобиля, повредив их. В результате инцидента пострадавших нет.
На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих служб, которые проводят работы по расчистке территории от упавшего дерева.
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