Администрация Дональда Трампа без публичных заявлений отложила идею использовать совместные бизнес-проекты как стимул для Москвы прекратить войну c Украиной после того, как российская сторона не проявила особого интереса к предложениям в сфере энергетики и авиации.

Как сообщает Report, об этом в среду написала Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили представителям ЕС, что сотрудничество между американскими и российскими компаниями больше не занимает центрального места в предложениях Вашингтона Москве.

По данным газеты, Кушнер, который участвует в попытках добиться перемирия между Россией и Украиной, считает деловые связи одним из ключевых условий восстановления мира. Среди возможных послевоенных проектов он называл инвестиции американских компаний в нефтяные проекты и производство титана в России.

Первоначально российские чиновники положительно отреагировали на американские инициативы, однако затем интерес Москвы к ним ослаб, пишет FT. Российская сторона продолжает настаивать на том, чтобы в обмен на мир Украина уступила территории и пошла на другие уступки, которые Киев считает неприемлемыми.

"Стало вполне ясно, что российскую сторону подобные предложения не интересуют", - сказал газете один из чиновников.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители России и США, в том числе Кушнер, обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток".

В том же месяце администрация Трампа временно сняла санкции с российского топлива после того, как Россия согласилась поставлять дизельное топливо на мировой рынок, чтобы помочь снизить цены.