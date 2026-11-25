Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Боснию и Герцеговину с национальным праздником.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Сердечно поздравляем народ и правительство Боснии и Герцеговины с Днем независимости!", - говорится в сообщении.