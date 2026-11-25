Азербайджан поздравил БиГ с Днем независимости
Внешняя политика
- 25 ноября, 2026
- 10:14
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Боснию и Герцеговину с национальным праздником.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Сердечно поздравляем народ и правительство Боснии и Герцеговины с Днем независимости!", - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of Bosnia and Herzegovina on the occasion of Bosnia and Herzegovina’s Independence Day! Happy Independence Day! 🇦🇿🇧🇦 @mfa_bih https://t.co/UERDJ2AzSJ— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2026
XİN Bosniya və Herseqovinanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijan сongratulates Bosnia and Herzegovina on Independence Day
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