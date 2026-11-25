МИД Азербайджана поздравил Суринам
Внешняя политика
- 25 ноября, 2026
- 10:21
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Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Суринам по случаю Дня независимости.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации ведомства на странице в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Республики Суринам по случаю Дня независимости! С Днем независимости!", - говорится в публикации МИД.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Suriname on the occasion of Suriname’s Independence Day! Happy Independence Day! 🇦🇿🇸🇷 @MOFASur https://t.co/KxSg5R8iWG— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2026
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