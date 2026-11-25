Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Суринам по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации ведомства на странице в соцсети X.

"Искренне поздравляем народ и правительство Республики Суринам по случаю Дня независимости! С Днем независимости!", - говорится в публикации МИД.