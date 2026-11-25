Azərbaycan XİN Surinamı təbrik edib
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 10:08
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Surinamı bu ölkənin Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabındakı paylaşımında qeyd edilib.
"Surinam Respublikasının Müstəqillik Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Müstəqillik Gününüz mübarək!"
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Suriname on the occasion of Suriname’s Independence Day! Happy Independence Day! 🇦🇿🇸🇷 @MOFASur https://t.co/KxSg5R8iWG— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2026
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