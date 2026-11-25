Kəmaləddin Heydərovun Ağdamdakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib
Hadisə
- 25 noyabr, 2026
- 09:46
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Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun Ağdamda baş tutmalı olan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, noyabrın 27-də Ağdam rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulunun vaxtı dəyişib.
Qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.
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