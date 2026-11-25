CEV Çempionlar Liqası: "Turan" komandası D qrupunda ilk oyununa çıxacaq
Komanda
- 25 noyabr, 2026
- 09:38
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Qadın voleybolçulardan ibarət "Turan" komandası CEV Çempionlar Liqasının D qrupunda bu gün ilk oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi İtaliyada "Savino Del Bene" klubunun qonağı olacaq.
Florensiya şəhərində təşkil olunacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, "Turan" D qrupunda Türkiyənin "Eczaçıbaşı" və Serbiyanın "Tent" komandaları ilə də üz-üzə gələcək.
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