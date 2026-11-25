В ходе археологических раскопок на территории села Тезекенд Бейлаганского района Азербайджана обнаружены остатки пола из сырцового кирпича и кладки из обожженного кирпича.

Как передает Report, об этом сообщили в Институте археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По данным института, найденные культурные слои и архитектурные элементы свидетельствуют о нескольких этапах заселения древнего поселения на Мильской равнине.

Экспедиция под руководством научного сотрудника института Абдуллы Абдуллаева проводила раскопки с 14 сентября по 13 октября 2026 года. Исследования на шести участках показали, что культурный слой достигает глубины около одного метра.

На глубине 97 см археологи обнаружили пол из сырцовых кирпичей размером 40 × 35 см, а на глубине 92–93 см - следы кладки из обожженного красного кирпича. Также найдены керамические изделия, строительные материалы и костные останки.

Памятник Тезекенд впервые был обнаружен в 1936 году. Предыдущие исследования, в том числе находки серебряных денариев эпохи Октавиана Августа, свидетельствуют, что поселение существовало со II–I веков до нашей эры до V–VII веков нашей эры.

Исследователи отождествили памятник Тезекенд с руинами раннесредневекового города Пайтакаран.