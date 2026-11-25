Азербайджан и Россия обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в промышленной и торговой сферах, а также возможности дальнейшего развития экономических связей.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева с заместителем министра промышленности и торговли России Романом Чекушовым и вице-премьером Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.

На встрече подчеркнут значительный потенциал для дальнейшего развития экономических связей между Азербайджаном и Россией. Стороны также обсудили перспективы увеличения взаимной торговли и укрепления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Также рассмотрены вопросы развития сотрудничества в таких сферах, как машиностроение, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и транспорт.