Объем замороженных в Швейцарии активов России вырос до $10,2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения по санкциям Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Даниэля Эби.

"По его словам, новый показатель свидетельствует о росте стоимости по сравнению с апрелем прошлого года на 15%, когда он составлял 7,4 млрд швейцарских франков, поскольку были заморожены еще дополнительные активы, а стоимость удержанного золота выросла", - говорится в публикации.

Эби также отметил, что объем замороженных активов Банка России за полтора года сократился на девять процентов, до 6,8 млрд швейцарских франков, поскольку они номинированы в валютах, у которых снизилась стоимость.

В SECO 25 августа заявили, что Берн не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов. Активы Банка России были заблокированы после начала войны в Украине в 2022 году. Их основной объем - по оценке ЦБ, около 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды - хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.