Спустя более чем 16 часов в городе Картахен (Колумбия) освобождены 20 заложников, удерживаемых в торговом центре группой вооруженных лиц в магазине Éxito de La Castellana.

Как передает Report, об этом сообщают колумбийские медиа.

В ходе операции по освобождению заложников сотрудникам спецназа удалось захватить нескольких похитителей, при этом они сообщили, что один из них был убит. Кроме того, в ходе операции один высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов получил ранение.

Президент страны Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что преступники на самом деле собирались ограбить бронированный грузовик с деньгами, но застигнутые врасплох охраной склада, взяли заложников.

"Эта операция прошла безупречно. Как только я прибыл в Картахену и обсудил ситуацию с военным и полицейским руководством, дал разрешение на проведение операции... Один из похитителей был убит. Им была предоставлена ​​возможность сдаться и освободить заложников. Они воспользовались этой возможностью, и мы действовали решительно", - заявил он.

Внутри комплекса, включающего несколько магазинов и спортзал на первом этаже, преступники похитили около 30 человек. В первые часы переговоров и тактического развертывания власти добились освобождения 10 человек, среди них пять пожилых женщин. После провала переговоров и истечения срока ультиматума, назначенного президентом страны, спецназ применил светошумовые гранаты, и проник в здание.

В связи с чрезвычайной ситуацией была проведена масштабная мобилизация более 500 сотрудников правоохранительных органов при поддержке армейских подразделений, отрядов "Сиджин", спецподразделений из Боготы, а также осуществлялся постоянный облет оцепленной территории беспилотными летательными аппаратами и вертолетами.