Упразднена Служба эксплуатации газа Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр НАР Джаббар Мусаев.

Согласно решению, признаны утратившими силу распоряжение председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР №411-05/S от 04 ноября 2019 года "О создании Службы эксплуатации газа Нахчыванской Автономной Республики" и указ №182-V FR от 08 ноября 2019 года "Об обеспечении деятельности Службы эксплуатации газа Нахчыванской Автономной Республики".