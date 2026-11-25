Глава МИД Литвы посетил Аллею шехидов в Баку
- 25 ноября, 2026
- 11:28
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Глава МИД Литвы Кестутис Будрис находится с визитом в Баку.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".
В рамках визита министр посетил Аллею шехидов, где почтил память жертв 20 Января.
"Для меня честь почтить в Баку память жертв Черного января. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за будущее своего народа. Их жертва остается символом стойкости и решимости азербайджанского народа. Боль Азербайджана и стойкость его народа находят глубокий отклик в Литве. Историю наших народов объединяет стремление к свободе и суверенитету. Мы помним тех, кто отдал жизнь за эти идеалы, и чтим их наследие", - написал он.
🇱🇹🇦🇿 Honoured to pay my respects to the victims of Black January in Baku. We honour the memory of those who gave their lives for their nation’s future. Their sacrifice remains an enduring symbol of the #Azerbaijani people’s resilience and determination. #Azerbaijan’s pain and resilience resonate deeply in #Lithuania. Our nations share a history shaped by the pursuit of freedom and sovereignty. We remember those who made the ultimate sacrifice and honour the legacy they left behind.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 25, 2026