Ханой встретил нас, азербайджанских журналистов, летним теплом, которое после ноябрьской погоды в Баку показалось настоящей отдушиной. Утопающие в густой зелени улицы, старинные здания по соседству с современными постройками и нескончаемый поток скутеров - таким сложилось первое впечатление от столицы Вьетнама.

Как сообщает Report, в эту далекую азиатскую страну мы прибыли для освещения официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева. Командировка предоставила нам прекрасную возможность глубже узнать Вьетнам, его историческое наследие и людей.

Истоки двусторонних связей

Отношения между Азербайджаном и Вьетнамом зародились задолго до оформления дипломатических контактов. Еще в советскую эпоху, в 1959 году, столицу Азербайджана посетил президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин. В 1983 году Вьетнам принял советскую делегацию под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, который в тот период занимал должность первого заместителя главы Совета министров СССР.

Также в советские годы азербайджанские вузы готовили вьетнамских специалистов, в частности для нефтегазового сектора. Развивались и культурные связи: азербайджанский кинорежиссер Аждар Ибрагимов с 1959 по 1962 год трудился во Вьетнаме и внес вклад в формирование вьетнамской школы кинематографа.

Официальные дипломатические отношения между двумя государствами были оформлены 23 сентября 1992 года. С 2013 года в Ханое функционирует посольство Азербайджана, а в 2025 году взаимоотношения Баку и Ханоя были подняты до уровня стратегического партнерства.

Мемориал павшим героям и мученикам

Первой точкой нашей программы в Ханое стало посещение Мемориала павших героев и мучеников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил здесь венок к монументу. У мемориала был построен почетный караул.

Мемориал расположен на улице Бакшон, в непосредственной близости от площади Бадинь и напротив мавзолея Хо Ши Мина. Он увековечивает память тех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость и свободу Вьетнама.

Комплекс был возведен в 1993–1994 годах по замыслу вьетнамского зодчего Ле Хьепа. Его лаконичная архитектура объединяет строгие геометрические формы с деталями, отсылающими к традиционным вьетнамским поминальным местам.

Мавзолей Хо Ши Мина

Далее наш путь лежал к мавзолею Хо Ши Мина на площади Бадинь. Глава азербайджанского государства отдал дань памяти вьетнамскому лидеру и возложил венок у мавзолея, перед которым также стоял почетный караул.

Мавзолей был торжественно открыт в 1975 году. В нем хранится тело Хо Ши Мина - президента Демократической Республики Вьетнам, при котором страна обрела независимость в 1945 году. Именно здесь, на площади Бадинь, он огласил Декларацию независимости.

Встречи с руководством Вьетнама

Центральным событием визита стали переговоры Ильхама Алиева с президентом Вьетнама То Ламом, результатом которых стало подписание совместного заявления лидерами обоих государств, а также проведение в их присутствии церемонии обмена двусторонними документами.

Подписанные соглашения охватывают сотрудничество в сфере пожарно-спасательных служб, взаимодействие между Администрацией президента Азербайджана и Офисом президента Вьетнама, а также совместные проекты в области возобновляемых источников энергии.

Совместное заявление включает пять приоритетных направлений: политико-дипломатические отношения; экономика, торговля, энергетика, сельское хозяйство и транспорт; оборона и безопасность; образование, культура и туризм; многостороннее сотрудничество.

Визит ознаменовал новый этап в укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом. Принятое совместное заявление и достигнутые договоренности закладывают основу для дальнейшего расширения политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетической области. Для Баку развитие отношений с Ханоем вписывается в стратегию многовекторной дипломатии, а для Вьетнама - открывает коридор к рынкам Южного Кавказа и Центральной Азии.

За рамками официальной программы

Для нас командировка в Ханой стала возможностью не только работать на официальных мероприятиях, но и поближе узнать город и его историческое прошлое.

Одним из мест, дающих глубокое представление об истории Вьетнама, оказалась бывшая тюрьма Хоало. Сегодня здесь располагается музей, повествующий о колониальной эпохе, борьбе за независимость и судьбах людей, оказавшихся в заточении.

Тюрьму возвели французские колониальные власти в конце XIX столетия. В ее стенах содержались вьетнамские патриоты и участники сопротивления колониальному режиму. Сегодня посетители могут осмотреть камеры, кандалы, личные вещи узников и гильотину, которая использовалась для приведения в исполнение смертных приговоров.

Отдельный раздел экспозиции рассказывает о женщинах-заключенных. В тесных камерах они находились бок о бок, спали на бетонных нарах и делили между собой скудные передачи от родных. Среди узниц была Нгуен Тхи Куанг Тхай - первая жена будущего генерала Во Нгуен Зиапа. Она скончалась в стенах тюрьмы.

По воспоминаниям бывших заключенных, в тюрьме оказывались и женщины с малолетними детьми. В мемуарах одной из узниц описывается случай, когда вместе с матерью за решеткой оказался ребенок чуть старше года.

Невзирая на строгую охрану и высокие стены, узники предпринимали попытки побега. В марте 1945 года, воспользовавшись хаосом при смене власти от французской администрации к японской, свыше ста политических заключенных вырвались на свободу через подземный канал. В декабре 1951 года состоялся еще один дерзкий побег: 16 заключенных выбрались через канализационную систему, предварительно перепилив решетки. Пятерым удалось скрыться, остальных схватили повторно.

В истории Хоало есть и другая страница: с 1964 по 1973 год здесь содержались захваченные в плен американские летчики. Этому периоду также посвящена часть музейной экспозиции.

На территории музея обустроено мемориальное место, где посетители могут возжечь благовония в память о погибших узниках. Здесь можно остановиться на мгновение и почтить тех, чьи жизни оборвались за тюремными стенами.

Город контрастов и традиций

Историческое прошлое Вьетнама напоминает о себе повсюду на улицах Ханоя. Красные полотнища, партийная символика с серпом и молотом, портреты Хо Ши Мина, школьники в алых пионерских галстуках - все это неизменно привлекает внимание приезжих. А в одном из скверов в центре столицы возвышается памятник Владимиру Ленину. Бронзовая фигура была установлена в 1985 году в парке на площади Бадинь, неподалеку от мавзолея Хо Ши Мина. Примечательно, что Вьетнам - одно из пяти государств на планете, где у власти по-прежнему находится коммунистическая партия.

В городском облике Ханоя особо бросается в глаза обилие растительности. Раскидистые кроны лиственных деревьев вперемежку с пальмами создают зеленый каркас города. Любопытно, что деревья и кустарники прорастают даже на балконах жилых домов.

Есть в столице Вьетнама и то, что невозможно не заметить с первых минут, - огромное количество скутеров. Кажется, они повсюду: заполняют улицы и маневрируют в потоке машин. По статистике, на весь Вьетнам приходится более 70 миллионов мотоциклов и скутеров - это один из самых высоких показателей в мире. В Ханое двухколесный транспорт является основным средством передвижения для большинства горожан. Пешеходам здесь стоит быть особенно внимательными при переходе дороги - опытные путешественники советуют двигаться медленно и предсказуемо, позволяя потоку скутеров плавно обтекать вас.

С наступлением вечера город не утихает: на улицах собирается молодежь, люди прогуливаются, общаются и проводят время в многочисленных кафе. Если вам посчастливится оказаться в Ханое, обязательно выделите время для прогулки вдоль озера Хоанкием - священного водоема в самом сердце города, с которым связана древняя легенда о волшебном мече и золотой черепахе. Когда в водной глади отражаются разноцветные огни, а городские фонтаны раскрываются во всем великолепии, Ханой обретает совершенно магическую атмосферу.

Неподалеку от Ханойского оперного театра мое внимание привлекла необычная композиция - металлические деревья, на ветвях которых можно разглядеть цветы, листья и птиц. Инсталляция называется "Единство" и посвящена сплоченности вьетнамского народа в борьбе за независимость - той самой борьбе, которая длилась десятилетия и завершилась объединением страны в 1975 году.

Отдельного внимания заслуживает местная кухня. Здесь найдется что попробовать любителям рыбы и морепродуктов, а среди самых известных блюд - суп фо с рисовой лапшой. Это настоящий национальный символ: ароматный бульон, который варится от шести до двенадцати часов с добавлением специй - звездчатого аниса, корицы и кардамона, - подается с тонкой лапшой, свежей зеленью и мясом. Туристов привлекает и вьетнамский кофе - страна занимает второе место в мире по экспорту кофейных зерен после Бразилии. Особого внимания заслуживает необычный для нас яичный кофе (cà phê trứng) со сладкой воздушной пенкой из взбитого яичного желтка с сгущенным молоком. Этот напиток был изобретен в Ханое в 1946 году барменом Нгуен Ван Зангом, когда в стране был дефицит молока.

В целом Вьетнам запомнился нам теплом, искренними улыбками местных жителей и удивительной красотой природы. Ханой - это город, который невозможно понять за один визит, но который навсегда оставляет след в сердце каждого путешественника.