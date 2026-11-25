В аэропорту Стамбула таможенники изъяли у двух граждан Ирана 20,12 кг наркотиков, которыми была пропитана одежда в их чемоданах.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками таможенной службы аэропорта проверили самолет иранской авиакомпании, прибывший из Тегерана.

Внимание таможенников привлекло содержимое чемоданов двух пассажиров. После осмотра багажа обоих задержали.

Рыночную стоимость изъятых наркотиков оценили примерно в 80 млн 480 тыс. турецких лир ($1,58 млн).