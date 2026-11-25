Азербайджан и Литва подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Внешняя политика
- 25 ноября, 2026
- 11:43
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Министры иностранных дел Азербайджана и Литвы Джейхун Байрамов и Кестутис Будрис подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Литвой.
Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Х.
"Подписание знаменует собой важный этап в отношениях между Азербайджаном и Литвой, предоставляя новую основу для укрепления двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития связей в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной и других областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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