Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

Главы МИД Азербайджана и Литвы Джейхун Байрамов и Кестутис Будрис проводят переговоры в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.