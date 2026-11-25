Azərbaycan və Litva XİN başçıları arasında təkbətək görüş başlayıb
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 11:36
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Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda səfərdə olan Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris arasında təkbətək görüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
*Happening now:* Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun welcomes Kęstutis Budrys @BudrysKestutis, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Lithuania 🇱🇹 during his working visit to #Baku, #Azerbaijan. https://t.co/nrBYAkJX80— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2026
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