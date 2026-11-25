Azərbaycanla Litva arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə imzalanıb
- 25 noyabr, 2026
- 11:41
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanla Litva arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.
Bildirilib ki, sənədi Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda səfərdə olan Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris imzalayıblar.
Vurğulanıb ki, imzalanma mərasimi Azərbaycan-Litva münasibətlərində mühüm mərhələ olmaqla, ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi və siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat, bağlantılar və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yeni çərçivə yaradır.
The Foreign Ministers of the Republic of Azerbaijan and the Republic of Lithuania signed the Joint Declaration on the Strategic Partnership between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Lithuania.🇦🇿🇱🇹 The signing marks a significant milestone in Azerbaijan–Lithuania relations, providing a new framework for strengthening bilateral cooperation and further advancing ties across political, economic, trade, energy, transport, connectivity and other areas of mutual interest.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2026