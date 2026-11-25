Azərbaycanda 11 avtobus marşrutu üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib
- 25 noyabr, 2026
- 11:41
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Bakının 22, 31, 67, 92 nömrəli şəhərdaxili, 172 və 191 nömrəli şəhərətrafı, həmçinin Bakı-Gəncə, Bakı-Şabran, Bakı-Siyəzən, Tərtər-Xankəndi və Tərtər-Bərdə avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.
Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.
Məlumata əsasən, Sabunçu qəsəbəsini Rövlan Məmmədov küçəsi ("NZS" yaşayış massivi) ilə əlaqələndirən 22 nömrəli şəhərdaxili və Bahar qəsəbəsini metronun "Qara Qarayev" stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə hüquqi şəxs "Kənan-2000" şirkəti, Badamdar qəsəbəsini Nizami bağı (Əhməd Cavad küçəsi) ilə əlaqələndirən 31 nömrəli şəhərdaxili avtobus marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Fidan" MMC, Biləcəri qəsəbəsini Çernyayevski küçəsi ilə əlaqələndirən 67 nömrəli şəhərdaxili avtobus marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Menloqq" MMC, Binəqədi qəsəbəsini metronun "Memar Əcəmi" stansiyası ilə əlaqələndirən 92 nömrəli şəhərdaxili avtobus marşrutu üzrə hüquqi şəxs "MES Üç Qardaş" MMC, Bilgəh qəsəbəsini "Koroğlu" NMM ilə əlaqələndirən 172 nömrəli şəhərətrafı avtobus marşrutu üzrə hüquqi şəxs "BakuBus" MMC müsabiqənin qalibi olub.
Bundan başqa, Bakı-Gəncə marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Uğurlu Yol" MMC, Bakı-Şabran marşrutları üzrə fiziki şəxslər Qasımov Fətulla Əli oğlu və Veyisov Qafil Əfsər oğlu, Bakı-Siyəzən marşrutu üzrə fiziki şəxs Məhərrəmov Zöhrab Ağagül oğlu, Tərtər-Xankəndi marşrutu üzrə fiziki şəxs Rüstəmov Elxan Zöhrab oğlu, Tərtər-Bərdə marşrutu üzrə fiziki şəxs Quliyev Ceyhun Şirin oğlu qalib elan olunublar.
Qeyd edilib ki, müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun təşkil olunur.