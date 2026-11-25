One-on-one meeting between Azerbaijani and Lithuanian foreign ministers underway in Baku
Foreign policy
- 25 November, 2026
- 11:43
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Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and his Lithuanian counterpart Kęstutis Budrys are holding talks in Baku, according to Azerbaijan's Foreign Ministry, cited by Report.
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