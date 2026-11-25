Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании члена правления - главного директора по производству АО "Казатомпром" Куаныша Омарбекова.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на КНБ.

Сейчас проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 УК Казахстана "Досудебное расследование ведут по статье о даче взятки в особо крупном размере или преступной группой". Между тем, "Казатомпром" опубликовал сообщение о досрочном прекращении полномочий членов правления. Были названы Куаныш Омарбеков и Владислав Байгужин. Байгужин - главный директор по коммерции, член правления.

"Решением совета директоров от 24 ноября 2026 года досрочно прекращены полномочия членов правления Казатомпрома: главного директора по коммерции Байгужина Владислава Ерхановича и главного директора по производству Омарбекова Куаныша Алтынбековича. Функциональные обязанности вышеуказанных руководителей перераспределены внутри руководства Компании в соответствии с внутренними процедурами по распределению обязанностей и полномочий", - заявили в компании.

Отмечается, что 23 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ задержаны и водворены в изолятор временного содержания Омарбеков и другие лица. Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына", - говорится в сообщении.

12 ноября КНБ задержал председателей правления госхолдинга "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и нацкомпании "Казахстан темир жолы" Елжаса Отыншиева, а также других лиц, "подозреваемых в совершении коррупционного преступления".