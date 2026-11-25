Впервые в истории средняя глобальная температура поверхности Земли на протяжении шести дней подряд превышала доиндустриальный уровень более чем на 2°C. При этом рекордная аномалия продолжает сохраняться.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в понедельник, 23 ноября, показатель достиг 2,24°C - это самое высокое значение за весь период наблюдений.

Ученые отмечают, что столь короткий период еще не означает превышения верхнего порога Парижского климатического соглашения, однако свидетельствует о тревожных тенденциях глобального потепления.

По оценкам специалистов, температурный скачок обусловлен долгосрочным глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, а также мощным явлением Эль-Ниньо, которое приближается к пику.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее повышение температуры усиливает засухи и лесные пожары, в том числе в тропических лесах Амазонии и Индонезии, а также повышает риски для продовольственной и водной безопасности.

Отмечается, что ранее температура превышала доиндустриальный уровень на 2°C лишь в отдельные периоды ноября 2023 года и февраля 2024 года, однако нынешняя серия рекордных показателей оказалась продолжительнее и интенсивнее.