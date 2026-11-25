Рабочая встреча с участием переговорных команд Украины, России, США и европейских партнеров может состояться до Рождества.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам.

"Ну, я надеюсь на это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя вероятность физического присутствия европейских представителей за столом переговоров с учетом позиции России, он отметил, что такой формат реалистичен.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что переговоры России, США и Украины не приостановлены и не замедлились, однако дата следующего раунда пока не определена.

"...Нет понимания, когда состоится следующий раунд. Но в том, что он будет проведен, у меня сомнений нет", - сказал Рябков.

По его словам, Москва готова продолжать переговоры в формате, в котором они прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Он добавил, что в ходе переговоров в ОАЭ Россия передала США и Украине подробное описание того, как Москва видит рамки будущего решения конфликта.

Рябков также отметил, что ему неизвестно о контактах с европейскими представителями. При этом он подчеркнул, что если они выдвигают условия, то "обнуляют собственные шансы на диалог".