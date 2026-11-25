Сенат Франции выступил против полной отмены 10-процентной налоговой льготы для пенсионеров, - меры, предусмотренной в проекте бюджета на 2027 год.

Как сообщает европейское бюро Report, вместо полной отмены налогового преимущества Сенат одобрил его сокращение.

Примечательно, что против нее выступили не только левые и крайне правые фракции, но и часть представителей правоцентристских групп "Республиканцы" (LR) и "Центристский союз" (UC), которые ранее поддерживали эту меру в рамках договоренностей с правительством.

В результате у правительства появилась новая проблема - ожидаемые бюджетные поступления окажутся на 1,5 млрд евро меньше запланированных. Французский кабинет рассчитывал на отмену льготы, чтобы получить дополнительные доходы на компенсацию расходов на повышение базовых пенсий.

За несколько дней до этого Сенат одобрил индексацию всех базовых пенсий на 2027 год, и теперь отказ от полной отмены налогового вычета оставляет незакрытым источник финансирования этого решения.

Во Франции пенсионеры пользуются специальной льготой в размере 10% при расчете подоходного налога. Он уменьшает сумму пенсии, учитываемую при определении налогооблагаемого дохода. Например, при годовой пенсии в 30 тыс. евро налог рассчитывается не со всей суммы, а с 27 тыс. евро с учетом стандартного вычета и действующих ограничений.

Министр государственных счетов Давид Амьель, комментируя итоги голосования, указал на возникшую бюджетную проблему и заявил, что поиск решения должен продолжиться в ходе дальнейшего рассмотрения законопроекта обеими палатами парламента.

Голосование продемонстрировало политическую чувствительность вопроса о налоговой нагрузке на пенсионеров. Для людей, живущих на фиксированные пенсионные выплаты, дополнительные налоги означают сокращение средств на фоне роста расходов на жилье, продукты, энергию и медицинское обслуживание.

При этом спор вокруг льготы касается прежде всего пенсионеров, чьи доходы достаточно высоки. Наименее обеспеченные пожилые люди могут пользоваться отдельными механизмами социальной поддержки и налоговыми послаблениями.

Обсуждения бюджета пока продолжаются, и правительству предстоит искать компромисс по финансированию пенсионных расходов и сокращению дефицита госбюджета.