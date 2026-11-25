Скончалась народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова
Искусство
- 25 ноября, 2026
- 18:55
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Народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова скончалась в возрасте 86 лет.
Как сообщает Report, об этом агентству сообщила дочь покойной актрисы Лейла Шабанова.
Церемония прощания с покойной состоится завтра в 11:00 в мечети Тезе Пир.
Отметим, что Эльмира Балагусейн гызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку.
Она снялась почти в 30 художественных фильмах на киностудии "Азербайджанфильм".
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