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Народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова скончалась в возрасте 86 лет.

Как сообщает Report, об этом агентству сообщила дочь покойной актрисы Лейла Шабанова.

Церемония прощания с покойной состоится завтра в 11:00 в мечети Тезе Пир.

Отметим, что Эльмира Балагусейн гызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку.

Она снялась почти в 30 художественных фильмах на киностудии "Азербайджанфильм".