Министра науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев с председателем совета и секретарем партийного комитета Пекинского университета химических технологий (Китай) Ли Нан обсудили сотрудничество в рамках программ двойного диплома.

Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние отношений между Пекинским университетом и вузами Азербайджана.

Также стороны провели обмен мнениями по поводу возможности расширения сотрудничества в рамках действующих международных программ двойного диплома.