Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в рамках программ двойного диплома
Наука и образование
- 25 ноября, 2026
- 18:03
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Министра науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев с председателем совета и секретарем партийного комитета Пекинского университета химических технологий (Китай) Ли Нан обсудили сотрудничество в рамках программ двойного диплома.
Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние отношений между Пекинским университетом и вузами Азербайджана.
Также стороны провели обмен мнениями по поводу возможности расширения сотрудничества в рамках действующих международных программ двойного диплома.
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