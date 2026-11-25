Азербайджан и Таджикистан обменялись опытом в сфере моделирования боевых действий
- 25 ноября, 2026
- 17:32
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Делегация Министерства обороны Таджикистана совершила визит в Азербайджан в целях обмена опытом в области применения, моделирования и симуляции боевых действий.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.
Таджикская делегация посетила ряд структурных подразделений Министерства обороны, где ознакомилась с созданными условиями и провела обмен опытом. Гостям была представлена подробная информация о профильных учреждениях министерства и направлениях их деятельности, были даны ответы на интересующие их вопросы.
В ходе посещения Центра военных игр Института военного управления гостям было рассказано о деятельности Центра, а также об организации и проведении командно-штабных учений с компьютерной поддержкой.