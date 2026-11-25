ЦБА и Азиатская ассоциация финансового сотрудничества обсудили перспективы взаимодействия
Финансы
- 25 ноября, 2026
- 17:10
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Руководство Центрального банка Азербайджана (ЦБА) провело встречу с делегацией во главе с генеральным секретарем Азиатской ассоциации финансового сотрудничества (ААФС) Цзяньмином Цинем.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, стороны обсудили перспективы развития финансового сектора Азербайджана и инициативы в области устойчивого финансирования.
Также были рассмотрены инвестиционные стратегии резервных и суверенных фондов, финансирование Среднего коридора, зеленое финансирование и энергетический переход. Участники обменялись мнениями о расширении сотрудничества между ЦБА и ААФС и обмене опытом.
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