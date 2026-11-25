Реализуемая в Азербайджане социальная политика и реформы, направленные на повышение благосостояния граждан, способствовали увеличению социальных выплат, рост которых продолжится и в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на заседании коллегии, посвященном итогам деятельности за 10 месяцев 2026 года.

Было отмечено, что по поручению главы государства за последние 7 лет реализовано 5 крупных пакетов социальных реформ, на которые ежегодно дополнительно выделялось 8 млрд манатов. Минимальная заработная плата выросла в 3,1 раза, среднемесячная - в 2,2 раза, фонд оплаты труда - в 3,4 раза, минимальная и среднемесячная пенсия - в 2,9 раза, ежегодные средства на пенсионное обеспечение - в 2,3 раза, а ежегодные средства на выплату пособий и стипендий - в 5 раз.

По указанию президента в следующем году будет реализован очередной, 6-й социальный пакет, и динамика роста социальных выплат продолжится и в 2027 году. В том числе с начала следующего года будет обеспечено повышение пенсий путем индексации, которое охватит 1,1 млн человек.

На заседании была представлена информация о деятельности подведомственных министерству структур за 10 месяцев текущего года, проанализированы достигнутые результаты и обсуждены предстоящие задачи. Также был рассмотрен вопрос утверждения новых профессиональных и квалификационных стандартов, и утверждено еще 294 стандарта.