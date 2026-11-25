Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой считает, что высылка посла России из республики не решит проблемы безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил журналистам по итогам заседания правительства.

"Если бы мы были уверены, что высылка посла РФ из Молдовы улучшит ситуацию с безопасностью в нашей стране, то, наверное, такое решение давно было бы принято", - сказал Попшой.

При этом он отказался комментировать заявления назначенного посла РФ в Кишиневе Олега Озерова о том, что, если его вышлют из Молдовы, то молдавские дипломаты не смогут работать в России.

"Это его не первые и не последние подобные недоброжелательные высказывания", - отметил молдавский министр.