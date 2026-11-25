За первые десять месяцев этого года участники проекта "Друг школьника" в Азербайджане выявили 92 случая домашнего насилия, четверых школьников поместили в приют.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Управления по защите детей Министерства науки и образования Гюнель Сафарова на конференции, посвященной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия".

По словам Сафаровой, сведения о каждом случае передали в Управление по защите детей. Проверка показала, что в 42 случаях насилие носило длительный и более серьезный характер.

"По всем этим случаям мы обратились в соответствующие организации. Четверых школьников поместили в приют", - сказала она.

Сафарова уточнила, что в десяти из 92 случаев насилие совершили не родители, а мачехи, отчимы или иные родственники школьников.

"В прошлом учебном году из школ поступили сообщения о пяти случаях насилия в семье и двух попытках заключить ранний брак", - добавила она.