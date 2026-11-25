Биржевая цена на золото снизилась на 2%, показатель впервые с августа прошлого года опустился ниже $3 500 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $72,2, или на 2,03% - до $3 489,7 за тройскую унцию.

Стоимость серебра составила $39,7 за тройскую унцию (-2,77%).