Цена золота упала ниже $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с августа 2025 года
Финансы
- 25 ноября, 2026
- 16:22
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Биржевая цена на золото снизилась на 2%, показатель впервые с августа прошлого года опустился ниже $3 500 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $72,2, или на 2,03% - до $3 489,7 за тройскую унцию.
Стоимость серебра составила $39,7 за тройскую унцию (-2,77%).
Последние новости
17:04
Костанян: Контакты между обществами Азербайджана и Армении важны для мираВ регионе
17:03
В поселке Гызылдаш выделен земельный участок на строительство ВЭСЭнергетика
17:02
В Лянкяране сбитый автомобилем 10-летний ребенок скончался в больницеПроисшествия
16:58
Фото
В Армении завершилась двухдневная встреча в рамках инициативы "Мост мира"Внешняя политика
16:54
Кристерссон: Ряд стран подписали контракты на более чем $5,8 млрд на покупку боевых машинДругие страны
16:51
Фото
На освобожденных территориях функционируют 8 детсадов, еще 7 откроются в ближайшие дниНаука и образование
16:51
Фото
Представители Еврокомиссии ознакомились с работой Бакинского портаИнфраструктура
16:33
Фото
Туристический потенциал Азербайджана представлен в СтамбулеТуризм
16:32
Президент утвердил документ о соглашении по морскому блоку "Абшерон"Энергетика