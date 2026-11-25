В Великобритании двум мужчинам предъявили обвинения в связи с подозрением в краже со взломом в загородной резиденции британского принца Уильяма и его супруги Кейт.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Двум гражданам Албании – 34-летнему Миргену Доку и 32-летнему Арилену Ндоци – предъявили обвинения в проникновении в жилище с целью кражи и незаконном проникновении на охраняемую территорию.

В этот день они должны явиться в магистратский суд и пока остаются под стражей.

"Наши прокуроры доказали, что имеется достаточно доказательств для передачи дела в суд и что возбуждение уголовного дела отвечает интересам общества", – подчеркнула главный прокурор Королевской прокурорской службы.