В Британии предъявили обвинения албанцам, забравшимся в дом принца Уильяма
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 15:49
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В Великобритании двум мужчинам предъявили обвинения в связи с подозрением в краже со взломом в загородной резиденции британского принца Уильяма и его супруги Кейт.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.
Двум гражданам Албании – 34-летнему Миргену Доку и 32-летнему Арилену Ндоци – предъявили обвинения в проникновении в жилище с целью кражи и незаконном проникновении на охраняемую территорию.
В этот день они должны явиться в магистратский суд и пока остаются под стражей.
"Наши прокуроры доказали, что имеется достаточно доказательств для передачи дела в суд и что возбуждение уголовного дела отвечает интересам общества", – подчеркнула главный прокурор Королевской прокурорской службы.
Şahzadə Uilyam və Keytin iqamətgahına soxulan şəxslərə ittiham irəli sürülüb
Two men charged over suspected burglary at William and Kate's Norfolk home
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