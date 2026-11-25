В Германии в ходе рейда против праворадикальной группы Terror 18, в состав которой входят преимущественно молодые люди, федеральная прокуратура задержала троих подозреваемых.

Как передает Report, об этом сообщает Die Welt.

Трое граждан Германии в возрасте 14 и 15 лет были задержаны в Бранденбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне.

Одновременно были проведены обыски в десяти объектах в нескольких немецких землях.

По данным Федеральной прокуратуры, Terror 18 возникла из интернет-группы, которая быстро радикализировалась.

"Членов этой группы объединяет глубокое неприятие политических и демократических условий в Федеративной Республике Германии", – говорится в заявлении.

Обвиняемые, как утверждается, планировали совершать поджоги и акты насилия, в частности целенаправленные убийства иностранцев и политических оппонентов.

Кроме того, разыскиваются еще четверо подозреваемых в возрасте от 14 до 16 лет. Их обвиняют в поддержке террористической организации в одних случаях, а в других – в несообщении о планируемых преступлениях.