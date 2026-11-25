Президент Беларуси Александр Лукашенко считает прогрессом участие европейских стран в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

Отвечая на вопрос о необходимости участия представителей европейских стран в переговорах, Лукашенко положительно оценил их присутствие за столом переговоров, добавив при этом, что переговорный процесс фактически вернулся к начальному этапу, а сторонам предстоит вновь согласовывать позиции и предпринимать первые шаги.

Комментируя прошедшие в Абу-Даби переговоры между делегациями России, Украины и США, президент Беларуси отметил, что европейские страны осведомлены о ходе переговорного процесса. По его словам, согласие России на участие Европы свидетельствует о продвижении диалога.

"Россия же вообще не была склонна к тому, чтобы европейцы принимали участие. Сейчас согласилась. Видите, есть движение, и переговорный процесс на этом основан. Первого раунда мало. Второй раунд и участие европейцев - это прогресс", - подчеркнул Лукашенко.