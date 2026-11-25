Фонд поддержки энергетики Украины получил от Норвегии новый взнос в размере €46,3 млн, благодаря чему общий объем финансовой помощи страны украинскому энергетическому сектору достиг €255,6 млн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

По данным ведомства, средства направят на закупку оборудования для восстановления энергетических объектов, поврежденных в результате российских атак по всей стране.

"Благодарим Норвегию за неизменную солидарность с Украиной. Такая поддержка позволяет оперативно находить и закупать оборудование для нужд энергетических компаний и восстанавливать работу энергосистемы. Каждый такой вклад – это наша способность противостоять российскому энергетическому террору и обеспечивать украинцев светом и теплом", - отметил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.