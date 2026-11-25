Литва нацелена на увеличение объемов импорта природного газа и нефти и готова развивать сотрудничество в этом направлении со странами Каспийского региона.

Как передает Report, об этом Будрис заявил на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В 2001 году я активно интересовался Каспийским регионом и Евразией в целом с академической точки зрения. Меня интересовали богатые энергоресурсы региона и новые транспортные маршруты. Сегодня я вижу подтверждение тому, что Азербайджан станет ключевым связующим звеном в регионе и будет содействовать поставкам грузов из Центральной Азии в Европу, в том числе в страны ЕС", - сказал министр.

По его словам, взаимодействие Азербайджана с Европейским союзом в сфере диверсификации поставок, включая электроэнергию, а также снижения зависимости от российского импорта представляет собой лишь одно из направлений этой деятельности.

"Важно и то, какой эффект она даст самим странам региона и какие возможности откроет для новых участников в экономике, энергетике и политике. Здесь могут появиться интересные проекты с участием других ключевых игроков", - сказал Будрис.

Затронув тему энергетического партнерства, глава литовской дипломатии добавил, что Вильнюс ориентирован на укрепление контактов в этом направлении.

"Мы хотим многое сделать для развития связей в этой сфере. Литва сейчас изучает способы диверсифицировать свою экономику и источники поставок. У нас амбициозные планы. Мы хотим расширить географию и увеличить объемы импорта природного газа и нефти. Мы заинтересованы в росте поставок из региона, готовы поддерживать другие страны региона в этой сфере и развивать с ними сотрудничество", - добавил он.