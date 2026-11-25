Budris: "Litva Azərbaycanla enerji əlaqələrini genişləndirməyi hədəfləyir"
Energetika
- 25 noyabr, 2026
- 13:52
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Litva təbii qaz və neft idxalının həcmini artırmağı hədəfləyir və bu istiqamətdə Xəzər regionu ölkələri ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kestutis Budris Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla mətbuat konfransında bildirib.
Xəbər yenilənir
Будрис: Литва нацелена на расширение энергосвязей с Азербайджаном
Budrys: Lithuania seeks to expand energy ties with Azerbaijan
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