Azərbaycan "China Energy" ilə günəş və dənizdə külək enerjisi layihələrini müzakirə edib – Yenilənib
- 25 noyabr, 2026
- 13:32
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Azərbaycan və Çinin "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkəti arasında energetika sahəsində hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində günəş və dənizdə külək enerjisi layihələri, enerji planlaşdırılması və elektrik şəbəkəsi üzrə tədqiqatlara dair müzakirələr aparılıb.
"Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr nazir Pərviz Şahbazovun Çinə işgüzar səfəri çərçivəsində Çindao şəhərində şirkətin sədri Ni Zhenlə görüşdə aparılıb.
Hacıqabulda 160 MVt gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi üçün 321 hektar torpaq sahəsinin bərpa olunan enerji mənbələri ərazisi kimi müəyyən edildiyi bildirilib. Stansiyanın elektrik şəbəkəsinə inteqrasiyasından irəli gələn texniki məsələlər nəzərdən keçirilib.
Görüşdə, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda daxili istehlak üçün nəzərdə tutulan 200 MVt gücündə pilot külək enerjisi layihəsinin icrası ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb.
Çinin Elektrik Enerjisinin Planlaşdırılması və Mühəndislik İnstitutunun (EPPEI) Azərbaycanın elektrik enerjisi ötürmə şəbəkəsi üzrə apardığı tədqiqat da nəzərdən keçirilib. Tədqiqatın Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin inkişafının növbəti mərhələsində yeni istehsal güclərinin şəbəkəyə inteqrasiyasının planlaşdırılması baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb və bu xüsusda əməkdaşlığın genişləndirilməsi razılaşdırılıb. Həmçinin regional elektrik enerjisi interkonnektorları və hidrogen üzrə əməkdaşlıq imkanlarına toxunulub.
Azərbaycan Çin şirkəti ilə Hacıqabulda 160 MVt gücündə günəş və Xəzər dənizində 200 MVt gücündə pilot külək elektrikstansiyası layihələrinin icra vəziyyətini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir bildirib ki, Çinə səfəri zamanı Çindao şəhərində "China Energy" şirkətinin sədri Ni Zhenlə görüşüb.
Görüşdə yeni istehsal güclərinin elektrik şəbəkəsinə inteqrasiyası və şəbəkənin gücləndirilməsi məqsədilə şəbəkə tədqiqatları üzrə əməkdaşlığın genişləndirmək barədə razılığa gəlinib: "Hidrogen və interkonnektor layihələri üzrə əməkdaşlıq imkanlarını da dəyərləndirdik".