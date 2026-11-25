Təhsildən praktikaya, icradan auditə
- 25 noyabr, 2026
- 12:45
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində novator memar, inşaat məsələləri üzrə ekspert Muxtar Ərturanın müəllifi olduğu "VR Standartları 2026" kitabının və rəqəmsal adaptiv erqonomik ölçü sisteminin təqdimatı keçirilib.
"VR Global Group"un təşkilatçılığı və Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə insan mərkəzli layihələndirmə, təhsil sahəsində müasir praktika və tikinti-təmir proseslərinin keyfiyyətə nəzarətlə əlaqələndirilməsi ön plana çıxarılıb.
Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2026-cı ili "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan etməsi münasibətilə hazırlanıb. Təşəbbüs memarlıq irsinə hörməti müasir texnologiyalar, peşəkar hazırlıq və insanın yaşayış keyfiyyətinə yönəlmiş layihə həlləri ilə birləşdirməyi hədəfləyir.
Memarlığın mərkəzində insan, qərarın əsasında ölçü
Layihənin əsas yeniliyi Muxtar Ərturanın hazırladığı VR Adaptiv Erqonomik Ölçü Sistemi və VR Adaptiv Erqonomik Əmsallarına əsaslanan müəllif yanaşmasıdır. Bu yanaşma insanın fərdi antropometrik göstəricilərini, istifadə ehtiyaclarını və məkanın funksiyasını layihələndirmə qərarlarının əsasına gətirir.
Rəqəmsal sistem həmin göstəriciləri hesablanmış ölçü təkliflərinə çevirərək memar və dizaynerlərin daha əsaslandırılmış qərarlar verməsinə dəstək göstərir. Məqsəd yalnız estetik interyer yaratmaq deyil, müxtəlif yaş və fiziki imkanlara malik insanların rahatlığını, əlçatanlığını və gündəlik istifadə ehtiyaclarını nəzərə alan məkanlar formalaşdırmaqdır.
İnsan məkana deyil, məkan insana uyğunlaşdırılmalıdır.
Dünya təcrübəsindən yerli tətbiqə
"VR Standartları 2026" Azərbaycan tələblərini beynəlxalq norma və standartlara istinadlar, dünya praktikası və müəllifin adaptiv erqonomik yanaşması ilə əlaqələndirən metodoloji əsərdir. Kitab layihələndirmə, mühəndis sistemlərinin koordinasiyası, icra, mərhələli yoxlama və sənədləşmə məsələlərini vahid prosesin hissələri kimi təqdim edir.
Təhsil sahəsində müasir praktika
Təqdimatda VR Akademiyanın kitab və rəqəmsal ölçü sistemi ilə əlaqələndirilmiş tədris modeli də tanıdıldı. Tələbə qəbulunun başladığı beşaylıq proqram nəzəri hazırlığı praktiki tapşırıqlar, məkan təhlili, rəqəmsal hesablamalar, layihə qərarları və texniki yoxlama bacarıqları ilə birləşdirir.
Tədris insan mərkəzli planlaşdırmadan işıqlandırma, havalandırma, isitmə-soyutma, təhlükəsizlik, audit və təhvil-təslimə qədər əlaqəli mövzuları əhatə edir. Məqsəd verdiyi qərarın səbəbini, tətbiq şərtlərini və yoxlama meyarlarını izah edə bilən mütəxəssislər hazırlamaqdır.
Layihədən icraya, icradan sübut olunan keyfiyyətə
VR yanaşması inşaat və təmir şirkətlərinə layihə qərarlarını icra prosesləri ilə əlaqələndirmək, məsuliyyət bölgüsünü aydınlaşdırmaq, mərhələli texniki yoxlamaları və audit işlərini sistemləşdirmək üçün metodik çərçivə təqdim edir. Görülmüş işin qiymətləndirilməsi layihə tələblərinə, faktiki ölçmələrə, yoxlama qeydlərinə və sənədləşmiş nəticələrə əsaslanır. Rəqəmsal hesablamalar peşəkar qiymətləndirməni dəstəkləyir; yerində yoxlama və mühəndis məsuliyyəti prosesin ayrılmaz hissəsidir.
Layihənin iqtisadi və ictimai hədəfi təkrar işlərin, material itkisinin və anlaşılmazlıqların azaldılmasına, sifarişçi maraqlarının qorunmasına və xidmət keyfiyyətinin yüksəlməsinə töhfə verməkdir. Yerli müəllif təşəbbüsünün təhsil və bizneslə əlaqələndirilməsi Azərbaycanın memarlıq-dizayn sahəsində intellektual potensialının praktik tətbiqi üçün yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır.
Azərbaycanda ilk dəfə müasir dünya standartlarını və normalarını özündə birləşdirən, peşəkar metodik təlimlərə və praktikaya "VR Standartları 2026" müasir rəqəmsal tədris proqramı üzrə təlimlərə, VR Akademiyasında başlanıldı. Avropanın və Kanadanın qabaqcıl akademiya müəllimləri, azərbaycanlı akademik və inşaat ekspertlərinin iştirakı ilə peşəkar təlimlər və praktikalar həyata keçiriləcək.
Tələbə qəbulu başladı.
"VR Global Group" əlaqə:
İnfo@millistandart.az